CAN2019 - L'Ouganda et le Zimbabwé se quittent dos à dos

Au stade international du Caire, l’Ouganda et le Zimbabwe s’affrontaient ce mercredi soir dans le cadre de la deuxième journée de la CAN 2019. Et finalement, aucune des deux équipes n'a réussi à l'emporter, malgré un match intense et plaisant à regarder.



Un résultat favorable à l'équipe ougandaise qui avait surpris (2-0) la RDC lors de la première journée de ce groupe...