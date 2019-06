CAN2019: Le Bénin tient en échec la Guinée Bissau

Ce fut une journée sans buts lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019. Après deux matches nuls stériles entre la Mauritanie et l'Angola (groupe E), le Cameroun et le Ghana (groupe F), le Bénin et la Guinée-Bissau ont bouclé la journée avec un nouveau match nul sans but au stade d'Ismailia.



C'était un match avec presque aucune chance, car les deux équipes ont menacé de menacer les buts de leurs adversaires.



Le Bénin a porté son score à 2 points, à égalité avec le Ghana et derrière le Cameroun (4 points), tandis que la Guinée-Bissau a obtenu son premier point de la campagne.