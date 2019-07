#CAN2019 : Sadio Mané déterminé à rentrer avec le trophée au Sénégal

L'attaquant des "Lions" du Sénégal ne ménagera aucun effort pour cette finale qui opposera son pays à celui de l'Algérie, ce vendredi au Caire. Après avoir déclaré qu'il était prêt à échanger son trophée de la Ligue des champions contre un trophée continental, il réitère encore sa volonté de remporter cette 32 éme édition de la Coupe d'Afrique des nations de 2019, et cette fois ci avec une détermination particulière.

" Le combat continue. L'objectif est toujours le même, gagner la Can et rentrer au Sénégal avec le trophée. Continuer les prières " , soutient -il sur son compte twitter.