CAN2019: la Fédération tunisienne refuse de participer à l'assemblée générale de la CAF, prévue jeudi

La Confédération africaine de football (Caf) a programmé de tenir une assemblée générale ordinaire ce jeudi 18 juillet au Caire. Et celle-ci se déroulera sans les représentants de la Fédération tunisienne (FTF) qui ont décidé de boycotter l’assemblée générale de la Caf.



"Aucun membre du bureau fédéral ne sera présent. La FTF a informé la CAF et la FIFA de cette décision», indique un communiqué de la FTF.



Même si l’instance n’a pas précisé les raisons de son refus, l'on peut que cette décision s'agirait d’un signe de protestation suite au penalty refusé aux Aigles de Carthage, après intervention de la VAR, dimanche en demi-finale de la CAN 2019 contre le Sénégal (0-1 a.p.).