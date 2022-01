CAN2021: Un Algérien au sifflet de Sénégal-Cap Vert, Maguette Ndiaye pour Nigéria-Tunisie

L'arbitre algérien, Lahlou Benbraham va diriger le match Sénégal-Cap Vert de mardi prochain et comptant pour les 8es de finale de la Can. L'officiel algérien avait été désigné pour siffler Ghana-Gabon, du Groupe C, après avoir arbitré le match Côte d'Ivoire

Sierra Leone, comptant pour la 2e journée du groupe E.



Le Sénégalais Maguette Ndiaye va lui aussi reprendre le sifflet ce dimanche. Il va diriger Nigéria-Tunisie, comptant pour les des de finale de la Can 2021. Un match prévu à 19h.



Cette fois-ci Maguette Ndiaye sera bien entouré de ses compatriotes. Avec El Hadji Malick et Djibril Camara comme juges de touche. Issa Sy sera 4e arbitre. Comme Commissaire match, on aura Youssouf Guedi Guirreh du Djibouti.