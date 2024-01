CAN2023 : La Tunisie éliminée, la Namibie tient tête au Mali et passe en 8es de finale

Obligée de gagner pour se qualifier, la Tunisie n’a fait mieux qu’un 0-0 face à l’Afrique du Sud et est donc éliminée. Dans le même temps, la Namibie a accroché le Mali par le même score et verra les 8es de finale pour la première fois de son histoire.



Au terme d’une soirée à dormir debout (deux 0-0, les premiers de cette Coupe d’Afrique des Nations), rien n’a changé dans ce groupe E. Le Mali termine premier de ce groupe très homogène avec 5 points, devant la Namibie (4 points), l’Afrique du Sud (4 points) et la Tunisie (2 points). La Namibie, troisième du groupe, a validé son ticket pour les phases finales en tant que «meilleur troisième» grâce à ses quatre points, rappelle Wiwsport.