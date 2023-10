CBAO : après une grève de 72 heures, les employés menacent de poursuivre leur mouvement

Les employés de la CBAO (Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale) du Groupe Attijariwafa bank maintiennent la pression après une grève de 72 heures qui a pris fin la semaine dernière. Selon Les Echos, de nouvelles actions de protestation sont envisagées.



Lors d'une assemblée générale, le collège des délégués de la Cbao avait décidé d'une grève de trois jours (72 heures) qui s'est terminée le 5 octobre. Un mouvement d’humeur que les syndicalistes ont menacé prolonger si leurs revendications ne sont pas satisfaites.



Toutefois, le journal informe que des discussions entre les représentants des travailleurs et la direction sont prévues dans les jours à venir.



Les négociations porteront notamment sur « l'augmentation générale des salaires, le relèvement de la prime de 5 à 8 % et l'ouverture du capital de l'entreprise ». Jusqu'à présent, les travailleurs ont déclaré n'avoir obtenu aucune satisfaction à leurs demandes.



Une nouvelle assemblée générale est également prévue pour informer la base des développements. Si les revendications des employés ne sont pas satisfaites, une manifestation nationale pourrait être organisée samedi prochain à la place de la Nation (ex-Obélisque) pour amplifier leur mouvement de protestation.



La situation reste tendue, et l'issue des prochaines rencontres entre les employés et la direction sera cruciale pour résoudre ce conflit en cours.