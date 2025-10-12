CENTIF - Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY par (Biram Souley Diop)

L’homme n’a jamais été militant de Pastef. Il ne s’est jamais occupé de politique et ne s’est jamais prononcé sur les sujets politiques. Il est respecté pour sa foi en Dieu et son amour du travail bien fait. Il n’a jamais été partisan et a toujours été objectif et impartial dans la gestion de son métier. Il est respecté par tous ses pairs dans son corps de métier et dans le monde de l’expertise comptable. J’avoue qu’il est un modèle pour moi en tout (il a été mon formateur à l’Ecole nationale d’Administration) dans sa relation à la chose publique.



Il a été au cœur de nombre de missions de contrôle qu’il a conduit avec rigueur au point que quand il a conclu une mission par une absence de redressement, c’était devenu légendaire. Les initiés savent de quoi je parle. Je jure par ma foi en Dieu que l’homme est en tout point de vue exemplaire. Il n’a rien à voir avec le monde politique.



Vous venez d’accuser un homme honnête. Vous venez de jeter son nom en pâture et vous avez balafré la probité d’un homme, son honnêteté, son sérieux etc.



Demain, quand il vous poursuivra en justice, restez courageux et assumez. On ne peut pas, toujours et impunément, s’en prendre aux honnêtes gens.