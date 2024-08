CFEE : les résultats délibérés le 21 août 2024, (ministre)

Dans un document publié, ce lundi 19 août 2024, le Ministère de l’Éducation nationale, par l’intermédiaire de sa Direction des Examens et Concours (DEXCO), annonce que les délibérations des résultats du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) pour la session 2024 se tiendront le mercredi 21 août 2024.



Toujours selon le document, la séance de délibération, qui déterminera l’admission des élèves en classe de Sixième dans l’enseignement moyen, débutera à 10 heures. Sur ce, les Inspecteurs d’Académie sont invités à veiller à ce que les résultats soient examinés avec la plus grande rigueur et dans le respect des délais impartis.



M. Diassé, Directeur des Examens et Concours, a adressé une correspondance aux Inspecteurs d’Académie, insistant sur l’importance de leur engagement pour assurer le bon déroulement de ce processus crucial pour l’avenir des élèves. La délibération commencera à 9 heures, suivie de la publication des résultats prévue pour 10 heures.



Le Ministère de l’Éducation nationale réaffirme son engagement en faveur d’une éducation de qualité et d’une transparence totale dans les processus d’examen. La ponctualité et la rigueur des procédures sont mises en avant pour garantir des résultats justes et équitables pour tous les candidats.