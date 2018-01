CHAN 2018 au Maroc : Le Soudan et la Namibie s’imposent devant la Guinée et le Côte d’Ivoire

Le deuxième jour du championnat d’Afrique des nations (Chan) qui se déroule depuis, hier, au Maroc s’est vu la Namibie et le Soudan sortirent victorieux de leurs confrontations respectivement contre la Côte d’Ivoire et de la Guinée Conakry.

En effet, en première heure, le Soudan a battu la Guinée sur la marque de (2-1). Les soudanais ont ouvert le score à la 19ème minute par Omer, avant que les guinéens n’égalisent à la 55ème minute par l’entremise de Camara. Mais, le Soudan va reprendre l’avantage à la 75ème minute avec le but de Saifeldin.

Le second match de la journée qui opposait la Namibie et la Côte d’Ivoire a été remporté par les namibiens sur la marque de (1-0) en toute dernière minute.

Le Maroc, après sa large victoire, hier, sur la Mauritanie (4-0), lors du match d’ouverture se place à la tête du groupe A. Soudan vient à la deuxième position devant la Guinée et la Mauritanie qui occupent la troisième et quatrième place.

La Namibie, quant à elle occupe provisoirement la tête du groupe B et la Côte d’Ivoire la dernière place en entendant le match entre la Libye et la Guinée Equatoriale, dont le coup d’envoi est prévu ce lundi à 16h.