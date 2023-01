CHAN 2022: le Sénégal rejoint l’Algérie en finale

Les « Lions » locaux ont réalisé l’exploit de se qualifier en finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2022 qui se déroule en Algérie. En demi-finale ce mardi, l’équipe nationale du Sénégal emmenée par Pape Thiaw a disposé de Madagascar par le plus petit des scores (1-0) grâce à un but de Pape Diallo à la 5e minute.



Le plus difficile pour le Sénégal sera de venir à bout du pays organisateur qui étrillé le Niger 5-0 un peu plus tôt dans l’après-midi.



La finale se jouera samedi.