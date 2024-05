NBA : Boston surclasse Cleveland et se qualifie pour la finale de Conférence Est

Boston a surclassé mercredi Cleveland 113-98 et s’est qualifié pour la finale de la Conférence Est de NBA en remportant la série 4 à 1. À l’Ouest, Dallas a pris l’avantage 3 à 2 contre Oklahoma en s’imposant 104-92



C'est une habitude : pour la troisième année consécutive, Boston s’est qualifié pour la finale de sa conférence. Les Celtics affronteront les New York Knicks ou les Indiana Pacers (3 à 2 pour l’instant) pour une place en finale NBA. Portés par Jayson Tatum, auteur de 25 points, 10 rebonds et 9 passes décisives, les Celtics ont gagné leur série 4 victoires à 1 contre des Cavaliers amoindris par les blessures.



Avant ce match 5, Donovan Mitchell, Jarrett Allen et Caris LeVert manquaient à l’appel pour les Cavs, condamnés à l’exploit pour renverser la meilleure équipe de la saison régulière de la Ligue. L’exploit n’a pas eu lieu, malgré les 33 points d’Evan Mobley et les 25 de Marcus Morris en sortie de banc.



Boston tentera maintenant d’améliorer son récent bilan en finale de Conférence Est, qui est de quatre défaites en cinq participations depuis la saison 2016-2017. « Chaque année présente des défis différents », a rappelé Tatum. « Nous avons l’expérience du combat. Nous savons ce qu’il faut faire. Nous devons juste mettre de côté les problèmes individuels et essayer de franchir ce cap ».



Oklahoma au bord du gouffre

Le Dominicain de 37 ans Al Horford, avec 22 points et 15 rebonds a également fortement contribué à la qualification des Celtics. « Ce soir, on a vu son talent, son don c’est tout simplement la passion, l’inspiration, la ténacité, la combativité », l’a encensé son entraîneur Joe Mazzulla.



Premier de la saison régulière de la Conférence Ouest, le Thunder est au bord de l’élimination, mené 3-2 par Dallas après le match 5 mercredi à Oklahoma City (104-92 pour Dallas). La star des Mavericks, Luka Doncic, a réalisé un triple-double en terminant avec 31 points, 10 rebonds et 11 passes décisives.



Les Mavs mènent la série 3-2 et peuvent décrocher une place en finale de la Conférence Ouest en remportant le sixième match, samedi à Dallas. « Il ne nous reste plus qu’à gagner un match sur deux, et on y est », a déclaré Doncic. « Il y a 3-2, mais ce n’est rien. Nous devons conclure et garder la même mentalité ».



« Parfois, j’oublie que j’aime jouer au basket », a déclaré Doncic, qui était furieux d’avoir perdu l’avantage lors du match 4 perdu au Texas. « Je me suis concentré sur le fait d’aller sur le terrain avec le sourire et de jouer au basket ».

Derrick Jones Jr. a ajouté 19 points pour Dallas, quand Shai Gilgeous-Alexander a tenté de faire la différence pour le Thunder avec ses 30 points, huit passes et six rebonds.







Avec AFP