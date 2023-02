CHAN 2023 : le Niger ou le Madagascar pour la médaille de bronze

Cette affiche met aux prises les deux équipes surprises de la compétition, parvenues à s’inviter dans le dernier carré du tournoi pour la première fois de leur histoire, et ce dès sa première participation pour Madagascar. Sauf que les choses se sont moins bien passées une fois à ce niveau…



Alors qu’il n’avait pas encaissé le moindre but, le Niger, bourreau du Cameroun (1-0) puis du Ghana en quarts (2-0), a complètement pris l’eau pour concéder un cinglant 5-0 face au pays-hôte algérien. Le Mena va rapidement devoir se remettre de ce coup sur la tête et retrouver la solidité qui le caractérisait pour finir sur une bonne note.



Même objectif pour Madagascar, si séduisant contre le Ghana (2-1), le Soudan (3-0) et le Mozambique (3-1) et complètement passé au travers en demies contre le Sénégal (0-1). Très vite menés au score, les coéquipiers de Koloina, l’un des meilleurs joueurs de cette édition, ne sont jamais parvenus à se montrer dangereux.



Il sera intéressant de voir ce que va donner cette affiche entre deux équipes dont le jeu est basé sur les transitions rapides. Espérons un duel ouvert et du spectacle pour la médaille de bronze.



Programme 3ème place CHAN 2023

vendredi 3 février 2023

Stade Miloud Hadefi d’Oran

19h30 Niger / Madagascar



Avec Afrikfoot