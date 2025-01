CHAN 2024 : la date du tirage au sort dévoilée

Le tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 aura lieu au Kenyatta International Conventional Centre à Nairobi, au Kenya, le mercredi 15 janvier 2025 à 20h00 heure locale (17h00 GMT / 19h00 heure du Caire), selon un communiqué de la Confédération africaine de football (CAF).



Le tournoi très attendu est réservé aux footballeurs africains exerçant leur métier dans leurs ligues nationales et sera co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 1er au 28 février 2025.

Le tournoi sera honoré par la présence de plusieurs nations puissantes du football africain, dont le Sénégal, champion en titre, qui a battu l'Algérie, pays hôte de 2022, en finale à Alger il y a trois ans pour remporter le titre pour la première fois.



Comme lors des éditions précédentes, le CHAN 2024 promet d’être une vitrine unique du football africain et un tremplin pour faire briller les talents émergents, à l’image de Lamine Camara (21 ans), devenu depuis une star mondiale et récemment élu Jeune Joueur de l’Année aux CAF Awards 2024.