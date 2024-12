CHAN 2025 : le Burkina Faso renverse la Côte d’Ivoire, la RD Congo qualifiée

De nouveaux qualifiés ont validé leurs tickets ce samedi pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024. La RD Congo a assuré devant son public, tandis que la Côte d’Ivoire a déchanté face à un Burkina Faso conquérant.



Tenue en échec (1-1) à Abidjan, en Côte d’Ivoire, la RDC a fait respecter la logique en match retour du second tour préliminaire du CHAN 2024. Dans son antre du Stade des Martyrs à Kinshasa, les Léopards A' ont en effet disposé de leurs adversaires du Tchad sur le score de 3-1.



Le jeune Oscar Kabwit du TP Mazembe ouvrait rapidement le score dès la 10e minute de jeu. Mais les Tchadiens, qui jouaient crânement leurs chances en vue d’une toute première qualification en phase finale de leur histoire, égalisaient 13 minutes plus tard par Ahmat Abdraman (23e).



La RDC monte d’un cran, le Burkina Faso élimine la Côte d’Ivoire



Les Léopards A' montaient ensuite d’un cran en seconde période. Jonathan Mokonzi redonnait ainsi l’avantage à la 48e avant que Nyembo Ntumba ne mette définitivement les siens à l’abri avec un troisième but congolais à la 52e.



Pendant ce temps, au Stade du 26 Mars de Bamako au Mali, la Côte d’Ivoire galvaudait son avance de deux buts obtenu à l’aller face au Burkina Faso. En effet, les hommes de N'Dri Koffi Christian Romaric se faisaient égaliser sur l’ensemble des rencontres suite aux réalisations d’Aboubacar Traoré et de Franck Kanté aux 31e et 54e minutes respectivement.



Les Etalons A' s’imposaient finalement aux tirs aux buts en convertissant 4 tentatives contre 2 pour les Ivoiriens.





Avec Afrik foot