CICAD : Suivez en direct le lancement de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal "New Deal Technologique"

Le Sénégal lance ce lundi 24 février 2025, sa nouvelle stratégie numérique dénommée "New deal technologie", une initiative inscrite dans la vision «Sénégal 2050». L’évènement qui se tient actuellement au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), a pour objectif de faciliter le bien-être des Sénégalais à travers la technologie et de rendre l'administration sénégalaise plus performante.

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">