CM 2018 – NIGERIA : Le père de John Obi Mikel enlevé avant le match contre l'Argentine

John Obi Mikel a révélé que son père avait été victime d’un kidnapping à la veille de la rencontre Nigeria-Argentine, la semaine dernière.



Le milieu de terrain et capitaine du Nigeria, John Obi Mikel, a révélé que son père avait été enlevé à la veille de la rencontre décisive entre les Super Eagles et l’Argentine, la semaine dernière. « Je ne savais pas quoi faire mais je ne pouvais pas laisser tomber 180 millions de Nigérians. J’ai été obligé de cacher ça et de représenter mon pays. Je ne voulais pas que ça pose problème au groupe, au coach car c’était un match si important pour tout le monde », a raconté John Obi Mikel à la chaîne KweseESPN. Mis sous la menace d’une exécution de son père par les kidnappeurs, le capitaine des Super Eagles a été contraint de ne rien dire. Le paternel du joueur a finalement été libéré, lundi, après de négociations entre la police et ses ravisseurs, qui demandaient une rançon de 10 millions de Nairas (environ 24.000 euros). Torturé, Obi Mikel Sr. a été retrouvé dans une forêt. Il s’agit de la deuxième tentative d’enlèvement sur sa personne, après celle survenue en 2011. L’information jette une lumière nouvelle sur la prestation de John Obi Mikel face à l’Albiceleste.



Source: Foot Mercato