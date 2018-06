CM2018 : Le Maroc éliminé à son tour après l'Egypte

Le Portugal a fini de battre le Maroc (1-0). Le but portugais a été marqué à la 4e minute de jeu par Cristiano Ronaldo. Cette nouvelle défaite des « Lions » des Atlas les élimine de la compétition dès la deuxième journée. Après l’élimination de l’Egypte ce mardi, le Maroc également va rentrer au pays.



Sur les 5 pays africains dans cette Coupe du Monde Russie 2018, les deux sont d’ores et déjà éliminées et il reste le Nigéria, la Tunisie et le Sénégal. Et parmi ces trois citées, seul le Sénégal a remporté son premier match face à la Pologne ce mardi sur la marque de (2-1).