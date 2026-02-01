Hommage à Abdoulaye Wade : une grande artère de Dakar rebaptisée au nom du « Bâtisseur »

La ville de Dakar a officiellement dédié l'une de ses artères majeures au Président Abdoulaye Wade. Lors de la cérémonie, le porte-parole de l'ancien chef d'État a salué un hommage qui « dépasse le simple symbole pour devenir une source d'inspiration pour la jeunesse ».



Dans un discours empreint d'émotion et de solennité, le porte-parole du Président Abdoulaye Wade a exprimé la profonde gratitude de l'ancien dirigeant envers la municipalité de Dakar. Pour lui, « donner le nom de Wade à un boulevard de la capitale, c’est graver dans le marbre l'itinéraire d'un homme qui a fait du progrès et de la liberté son cheval de bataille ». « C’est inscrire dans la mémoire urbaine la marche d’un homme qui a consacré sa vie au progrès, au dialogue démocratique et à la transmission d’un idéal libéral africain », a-t-il déclaré.



« Abdoulaye Wade a été un précurseur, un bâtisseur, un penseur. Il a fait du Sénégal la vitrine d’une démocratie apaisée à une époque où l’alternance pacifique était encore une exception sur le continent. Il a modernisé nos infrastructures, investi dans l’éducation, la science, l’art, et tendu la main à la jeunesse pour lui dire : Croyez en vos rêves, bâtissez votre avenir », a rappelé le porte -parole.



Le Président Wade, par la voix de son porte-parole, a tenu à saluer l'initiative du maire Alioune Ndoye et de son conseil municipal. Ce geste est perçu comme un « acte républicain au-dessus des querelles partisanes ».



Il a estimé qu’« en honorant ainsi ceux qui ont marqué notre destin commun, vous donnez corps à une idée forte : le Sénégal est plus grand que chacun de nous ».