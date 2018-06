CM2018 : Regardez le but de Luis Suarez

L’Uruguay a fini de battre la Russie sur la marque 3-0 à l’occasion de la troisième journée des phases de poule de la Coupe du monde Russie 2018. Luis Suarez à la 10e minute de jeu, Cheryshev a marqué le deuxième but Uruguayen contre son camp à la 23e minute et le Parisien Cavani a inscrit le troisième but pour son équipe à la 90e minute. Regardez le but de Suarez