COVID-19 : L’Iressef met en garde contre de faux tests Pcr

L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de la formation (Iressef) a alerté sur des faux tests Pcr qui seraient en circulation. D’ailleurs, il informe avoir déposé des plaintes à la gendarmerie de Ouakam mais aussi au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic).



« Nous portons à la connaissance des patients et voyageurs que l'Iressef n'est pas responsable de ces actes malveillants commis par des personnes malintentionnées. A cet effet, des investigations sont actuellement menées par les forces de l'ordre et de défense » met en garde l’institut tout en précisant qu’il «ne propose aucun résultat de test négatif moyennant une quelconque rétribution ».