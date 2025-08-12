L’Italie vole au secours de Gianluigi Donnarumma !

L’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain touche visiblement à sa fin. Le club parisien a clairement invité son gardien italien à se trouver rapidement un nouveau point de chute, au risque de voir sa saison compromise avant, peut-être, une participation à la Coupe du monde avec la Squadra Azzurra. Écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham à Udine, l’ancien portier de l’AC Milan ne figurera ni sur le terrain, ni sur le banc, ni même dans les tribunes. Après l’échec d’une prolongation et l’arrivée de Lucas Chevalier, le message est limpide : un départ est la voie à suivre. Le joueur dispose désormais de deux petites semaines pour dénicher un club capable de lui offrir à la fois un salaire XXL et un projet sportif digne de son statut. Une équation complexe, mais pas impossible, alors que le clan du portier italien est sorti du silence pour réagir.



Sur le plan financier, les contours d’un éventuel accord sont déjà posés, mais reste la grande question : qui est prêt à signer Donnarumma dès maintenant ? La piste la plus chaude mène en Premier League, où deux prétendants se sont déjà manifestés. Manchester United, qui pourrait céder André Onana à l’Arabie saoudite, et Chelsea, vainqueur de la dernière Coupe du monde des clubs, ont pris contact avec l’entourage du portier italien. Outre-Manche, ils ne sont pas seuls sur les rangs : le Bayern Munich, en quête de stabilité dans ses cages, pourrait également se laisser séduire. En revanche, la piste menant à Manchester City reste complexe malgré la possibilité d’un départ d’Ederson, tandis que Liverpool semble hors course après l’arrivée de Mamardashvili.



Un retour en Italie évoqué

Trois scénarios se dessinent pour l’avenir de Donnarumma. Le premier, et sans doute le plus simple pour Paris, serait un transfert immédiat. Le deuxième, plus lointain, mènerait à un départ libre à l’été 2026, moment où le marché serait beaucoup plus ouvert pour lui. Enfin, une troisième piste consisterait en un renouvellement de « transition » avec le PSG, assorti d’un prêt, afin de repousser la décision définitive à l’année prochaine. Et justement, selon la Gazzetta dello Sport et Sportmediaset, cette dernière option pourrait être utilisée par des clubs de Serie A pour rapatrier le capitaine de la Nazionale, à un an de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais si aucune solution n’est trouvée rapidement, le calendrier jouera contre lui, et les grandes manœuvres pourraient être reportées de plusieurs mois, avec un nouveau rapport de force entre clubs intéressés.



C’est dans ce contexte que certains cadors de Serie A pourraient entrer en scène. L’Inter, attentive aux coups gratuits sur le marché, garderait un œil sur le dossier, tout comme la Juventus, toujours séduite par l’idée de récupérer celui que beaucoup voyaient comme l’héritier naturel de Gianluigi Buffon. Même l’AC Milan, malgré un divorce houleux en 2021, est évoqué par le média Calciomercato ainsi que par certains supporters sur les réseaux sociaux, surtout au vu de l’incertitude entourant l’avenir de Mike Maignan, dont le contrat expire également en 2026. Pour l’instant, un retour de Gigio à San Siro reste hypothétique, mais l’histoire du mercato italien a déjà prouvé qu’elle pouvait réserver des rebondissements inattendus. En tout cas, une chose est certaine : le Calcio va tout faire pour griller la priorité aux clubs de Premier League.