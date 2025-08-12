Zac Mbao : l'acteur El Hadji Moda Thioune alias "Khalil Thiam" placé sous mandat de dépôt

El Hadj Moda Thioune, plus connu sous son nom d'artiste Khalil Thiam, acteur phare de la série sénégalaise à succès « Baabel », a été placé sous mandat de dépôt lundi 11 août 2025. Il est poursuivi pour « délit de fuite, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui » suite à un incident survenu dimanche dernier dans la banlieue dakaroise.



L'affaire remonte au dimanche 10 août vers 11h au rond-point Brioche Dorée de la ZAC Mbao. Selon le journal L'Observateur, l'acteur a d'abord semblé coopérer lorsqu'un agent de police l'a interpellé, immobilisant son véhicule. Cependant, lorsque l'agent s'est approché pour vérifier ses papiers, Khalil Thiam a brutalement pris la fuite.



Une course-poursuite s'est alors engagée. En effet, l'agent a immédiatement lancé la poursuite tout en alertant ses collègues postés au rond-point Sipres. Malgré les sommations des policiers au rond-point Sipres, l'acteur a continué sa course folle, ignorant même les supplications de sa passagère. Une nouvelle tentative d'interception a eu lieu au niveau de la clinique Naby de Rufisque. Le véhicule s'est finalement embourbé dans les ruelles sablonneuses du quartier, permettant son arrestation.



L'enquête a révélé que l'artiste circulait sans permis de conduire valide, ni carte grise du véhicule, ni assurance en règle.



Interrogé, "Khalil Thiam" a justifié sa fuite initiale par la « peur » de se faire contrôler sans papiers. Sa famille a bien tenté de régulariser la situation en apportant son permis au commissariat de la ZAC Mbao, mais les charges retenues étaient déjà trop importantes.



Placé sous mandat de dépôt ce lundi, l'acteur doit comparaître ce mercredi 20 août 2025 devant la justice. Les charges retenues sont graves et pourraient lui valoir une peine conséquente, d'autant que son statut de personnalité publique pourrait influencer la sévérité du verdict.