(COVID-19) Plusieurs médicaments contre le COVID-19 déjà en essais cliniques en Chine

Plusieurs médicaments antiviraux sont en essais cliniques contre le nouveau coronavirus, et certains ont présenté une efficacité clinique assez bonne, a annoncé samedi un responsable.

Les chercheurs chinois ont porté leur attention sur quelques médicaments existants, y compris le Phoshate de chloroquine, le Favipiravir et le Remdesivir, après de multiples tours de criblage, a indiqué Zhang Xinmin, directeur du Centre national pour le développement de la biotechnologie de Chine, dépendant du ministère des Sciences et des Technologies, lors d'une conférence de presse sur le nouveau virus.

Les chercheurs ont scanné plus de 70.000 médicaments ou composés à l'aide de simulations informatiques et de tests d'activités enzymatiques in vitro, et sélectionné 5.000 médicaments potentiellement efficaces, a indiqué M. Zhang.

Puis, ils ont été testés au niveau cellulaire contre l'infection courante du coronavirus, et une centaine de médicaments ont été sélectionnés pour des expérimentations supplémentaires, ce qui a permis de sélectionner les derniers médicaments pour les essais cliniques, selon M. Zhang.