#COVID19- l’hydroxychloroquine guérit plus vite, constate le Pr Seydi

Les services du ministère de la Santé et la Direction du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) ont animé ce jeudi un point de presse mensuel sur la situation du coronavirus au Sénégal. A cette occasion, le Professeur Moussa Seydi, chargé de la prise en charge des malades, a dit avoir constaté avec son équipe que « l’hydroxychloroquine guérit plus vite », ajoutant qu’ils vont continuer dans ce sens.



« A l’heure actuelle, nous avons eu à hospitaliser 195 cas de covid19, et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement, notamment sous traitement spécifique tels que l’hydroxychloroquine guérit plus vite, et nous l’avons constaté», a dit d’emblée Pr Seydi.



Cependant, il a émis quelque réserve. « Comme j’ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les états que nous avons constatés nous rassurent mon équipe et moi, et nous allons constituer dans sens ».



Dans les jours à venir, Pr Seydi a ajouté qu’ils vont associer l’azithromycine qui devrait leur permettre d’avoir de meilleurs résultats. Il a insisté sur le faite que la prise en charge ne se limite pas au traitement spécifique. « Le traitement antiviral permet de raccourcir la durée d’hospitalisation, mais ne serait pas suffisant sans l’association des autres aspects thérapeutiques, tel que le traitement symptomatiques. Et même le traitement de réanimation fait partie du traitement symptomatique, fait-il savoir.



Selon le Pr Seydi, il y a aussi le traitement de comorbidité (association de deux maladies chez une personne, ou de la présence d'un ou plusieurs troubles qui se manifestent en même temps qu'une maladie primaire), car ils ont de patients qui viennent avec beaucoup de pathologies associés.



Toutefois, le Pr Seydi a fait savoir que ces résultats ne doivent pas pousser à l’automédication qui est dangereuse et peut être à l’origine d’effets secondaires inconnus, et gravissimes.