Attaque israélienne contre l’église de la Sainte-Famille : la France appelle à ce que "le carnage à Gaza cesse"

La France appelle à ce que « le carnage à Gaza cesse » après l’attaque de l’église de la Sainte-Famille, selon un message publié, jeudi, sur le réseau social X par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

« Inadmissible attaque à Gaza contre l’église de la Sainte-Famille, placée sous la protection historique de la France », a-t-il déclaré.



Et de poursuivre: « J’ai exprimé au Patriarche latin de Jérusalem l’émotion et la solidarité de notre pays. Ces attaques sont intolérables, il est temps que le carnage à Gaza cesse ».



Ces déclarations interviennent alors qu’une énième offensive meurtrière a été menée dans la bande de Gaza, par l’armée israélienne qui a bombardé plusieurs lieux de culte, notamment l’église baptiste de Gaza et l’église grecque orthodoxe Saint-Porphyre, la plus ancienne de Gaza et la troisième plus ancienne au monde.



L’église de la Sainte-Famille est la seule église catholique de la bande de Gaza. Elle abrite depuis octobre 2023 de nombreux Palestiniens chrétiens et musulmans déplacés.



L’armée israélienne, refusant les appels internationaux à un cessez-le-feu, mène depuis octobre 2023 une offensive brutale contre Gaza, ayant causé la mort de près de 58 600 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants.



En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.



Israël fait également face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l’enclave.