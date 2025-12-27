CSS : lancement d’un centre d’appel dès janvier 2026 pour renforcer le contact avec les usagers

Présente à la 33ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK), la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) a dévoilé une batterie d'innovations majeures. Entre digitalisation des services, paiement par Mobile Money et renforcement de la proximité, la CSS réaffirme son engagement social auprès des salariés et de leurs familles.



​ Selon Aïssatou Mariame Dione, Directrice Qualité et RSE et coordinatrice de l’équipe CSS à la FIDAK 2025, l’innovation constitue l’axe central de cette démarche. « Cette année, nous avons axé notre participation sur l'espace salarié, désormais disponible sur notre site commun avec l'IPRES. Nous lançons également un centre d'appel en janvier 2026 pour être au plus proche des usagers », a-t-elle déclaré.



Parmi les annonces phares, la dématérialisation des paiements occupe une place de choix. Les allocations familiales et les crédits rentiers seront désormais versés via Mobile Money. Une avancée qui, selon les responsables, simplifie les démarches, sécurise les fonds et assure une traçabilité totale des opérations, évitant ainsi aux bénéficiaires des déplacements coûteux et risqués avec des espèces.



​ Un budget de 16 milliards pour 350 000 enfants

​Le Directeur des Prestations Familiales et Sociales, M. Cheikh Makébé Sylla, a rappelé la mission d'accompagnement de la Caisse, du troisième mois de grossesse jusqu'à la maturité de l'enfant.



​Pour ce qui est de l’allocation prénatale et de maternité : Un soutien crucial a été noté pour la santé de la mère et du nouveau-né. Il a été également noté les allocations familiales, un versement jusqu'aux 14 ans de l'enfant (21 ans s'il poursuit ses études).



Sur le plan des chiffres, il a précisé que la « CSS couvre environ 175 000 salariés et soutient un plateau de 350 000 enfants chaque année, pour un budget annuel oscillant entre 15 et 16 milliards de FCFA ».



Cheikh Makébé Sylla a également mis en exergue l’impact social des centres de Promotion médicale et sociale (PMI) de la CSS, implantés notamment à Ouagou Niayes, Guédiawaye et Kolda. « Un examen qui coûte 15 000 FCFA en clinique est facturé 1 500 FCFA à la Caisse », a-t-il précisé, soulignant l'impact social direct sur le pouvoir d'achat des familles.



​De son côté, M. Mamadou Diagouraga, Directeur des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles, a détaillé les dispositifs de protection. Qu’il s’agisse d’un accident sur le lieu de travail, lors d'un trajet domicile-travail ou en mission, la CSS assure une prise en charge totale.



En plus de la prise en charge médicale directe dans les hôpitaux, la CSS garantit : Le paiement d'indemnités journalières pour compenser la perte de salaire durant le repos médical. L'octroi d'une rente en cas de séquelles permanentes ou, tragiquement, au profit des ayants-droit (conjoints, enfants, ascendants) en cas de décès.



​« Après les cartes biométriques qui permettent déjà de se faire payer dans n'importe quelle banque, le Mobile Money va encore plus loin dans la sécurisation et la simplification », a conclu M. Diagouraga.



