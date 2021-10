Ça devient "Dengue" dans le Nord: après Rosso et Richard-Toll, Dagana enregistre 49 cas

L'épidémie de la dengue se propage dans le nord du pays et prend une échelle inquiétante. A près Rosso-Sénégal et Richard-Toll , Daga enregistre 49 nouveaux cas. L’information a été donnée par Dr Alioune Badara Mbacké, médecin-chef adjoint du Centre de santé de Richard-Toll.« Actuellement, on est à un total de 49 cas positifs soit un taux de positivité de 51,4% », a-t-il fait savoir. Avant de détailler : « Rosso a pris dans le total des cas, 56% des cas, s’en suit Mbagam avec 34% des 49 cas positifs, une localité située à côté de Rosso ».Les investigations perpétrées au niveau de la commune de Richard-Toll ont permis de déceler 5% de cas positifs, a informé Dr Mbacké. Qui précise que parmi les personnes touchées, il y a certes des agriculteurs, mais aussi des élèves et des étudiants.Selon des informations rapportées par le ministère de la Santé de France, la dengue ou « grippe tropicale » est une maladie transmise par la piqûre d'un moustique du genre Aedes porteur de l'un des quatre virus de la dengue. Il n'y a pas de transmission directe de personne à personne. Le virus de la dengue est un Flavivirus, comme le virus West Nile et de la fièvre jaune.Les personnes qui contractent le virus une deuxième fois présentent un risque significativement accru de développer un trouble grave. Les symptômes sont une forte fièvre, des rougeurs et des douleurs musculaires et articulaires. Les cas graves peuvent être caractérisés par de sévères hémorragies avec choc septique, potentiellement mortelles.Le traitement comprend l'administration de fluides et la prise d'analgésiques. Les cas graves nécessitent une hospitalisation.