Ça se complique pour De Ligt

Le FC Barcelone pourrait dominer l'Europe s'il venait à obtenir les services de Matthijs De Ligt. Cependant, les dirigeants ne seraient plus quoi faire face aux dernières exigences du joueur et de sa famille.



Avec la saison déjà terminée et le titre de champion dans la poche, le FC Barcelone et le président Josep Maria Bartomeu se sont mis au travail pour trouver des renforts pour la saison prochaine.



De Jong a été l'un des transferts les plus attendus cette saison et l'idée est de réussir à acheter l'ami et le coéquipier du milieu de terrain à l'Ajax Amsterdam, le défenseur central Matthijs de Ligt.



Le joueur néerlandais est conscient de ce qu'il peut obtenir et de ce qu'il peut demander pour quitter l'Ajax cet été, et aurait demandé un salaire élevé et une place de titulaire assurée pour rejoindre le Barça.



Cependant, selon les informations de 'AS', cela commencerait à ètre compliqué pour les dirigeants du Barça, qui ne savent plus quoi faire face aux importantes exigences du jeune capitaine de l'Ajax Amsterdam.



Matthijs de Ligt sait ce qu'il veut et être séparer de Frenkie de Jong n'est pas l'important. Le défenseur central veut s'assurer de pouvoir être titulaire, et la présence de Piqué, Lenglet et Umtiti pourrait remettre son rôle en question s'il venait à signer à Barcelone.



Le club catalan devrait tout de même tout faire pour convaincre l'international néerlandais, mais il est clair que le club ne fera pas de grosses folies si le joueur continue de demander d'énormes sommes d'argent.