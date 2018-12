Caf-Awards : Aliou Cissé parmi les 10 meilleurs entraîneurs de l’année

La CAF a publié ce vendredi, la liste des nominés des différentes catégories pour les Caf Awards 2019. le coach de l’Équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, à la tête de l’Équipe Nationale du Sénégal depuis 2015 fait partie des 10 nominés dans la catégorie de Meilleur entraîneur africain de l’année.



Une nomination qui vient sanctionner les résultats de Cissé, notamment une participation à la dernière CAN (quarts de finale), une qualification à la Coupe du monde, Russie 2018 (1er tour, avec 4 points) et une qualification à la prochaine CAN 2019.