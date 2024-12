Caisse de Sécurité Sociale : « minimum 174 000 allocataires avec presque 395 000 enfants à payer chaque trimestre », (directeur de prestation)

« Nous faisons de notre mieux pour servir les allocataires, parce qu’on gère un plateau de minimum 174 000 allocataires avec presque 395 000 enfants à payer chaque trimestre », a déclaré ce jeudi Makebe Sylla directeur de prestation à la Caisse de Sécurité Sociale face à la presse au Cices où il se trouvait pour le besoin du FIDAK.



Selon le directeur de prestation de la CSS, cela se justifie par la prise en charge des « allocations et des prestations ». Pour ce qui concerne les allocations, il y a les allocations prénatales, c’est à dire avant la naissance, les allocations de maternité de la naissance à 2 ans, des allocations familiales après 2 ans. "Là on paye le chef de famille. Cela peut -être la femme salariée, le mari ou père de famille" a -t-il précisé.



Au niveau des prestations en appui, a indiqué M. Sylla, « nous avons élu des PMI (protections maternelles et infantiles). C’est-à-dire accompagner la femme enceinte, soigner les enfants qui sont malades, lutter contre la pauvreté qui aussi est un des ODD, et surtout accompagner l’Etat dans sa politique sanitaire », a-t-il expliqué.



Pour plus d’efficacité, « nous avons des antennes au niveau de Guédiawaye, Ouagouniaye et Kolda gérées par les districts de ces localités », a-t-il fait savoir.

"La caisse de sécurité sociale gère deux branches, comme vous le savez il y a neuf branches au niveau de la sécurité sociale, nous on en gère deux, les prestations familiales et la branche des accidents du travail et maladies professionnelles", a-t-il informé.



Pour ce qui est des prestations familiales une direction a été installée au niveau de la Caisse de Sécurité Sociale avec trois grandes divisions, d’après M. Sylla. « D’abord », a -t-il souligné, « la division des prestations familiales, pour accompagner les agences, pour payer les allocataires. Ensuit la division des émigrés, parce qu’il y a des sénégalais qui travaillent en France et qui ont leurs familles ici au Sénégal, et enfin la division de l’action sanitaire, sociale et familiale ce que l’on appelle communément les PMU ».



Pour ce qui concerne la provenance des fonds, le directeur de prestation de la CSS d'expliquer ceci: « Les cotisations, pour ce qui est des prestations familiales, sont de 7% pour ce qui est des accidents, c’est selon le secteur des activités. C’est 1% pour tout ce qui est service, 5% pour les activités dangereuses comme la mécanique et autres ».