Calvaire des Sénégalais de la diaspora : Horizon sans frontière lance l’alerte

L’Organisation non gouvernementale (Ong) Horizon Sans frontière tient en ce moment une conférence de presse pour se prononcer sur la situation des Sénégalais vivant à l’étranger. A en croire Boubacar Sèye et Cie, ces Sénégalais sont tout le temps victimes de tracasseries qui atteignent leur summum avec des assassinats qui deviennent récurrentes.



D’ailleurs, informent-ils, un Sénégalais est tué tous les 30 jours. Et, avancent-ils, les femmes sont les plus touchées par la mauvaise politique migratoire de l’Etat. Face à cette situation, se désolent-ils, les représentations diplomatiques sénégalaises ne font rien pour leur porter assistance.



A l’issue de leur diagnostic, Horizon sans frontière lance un appel à l’Etat afin qu’il exerce des pressions sur les pays où des Sénégalais ont été assassinés, pour que la lumière soit faite sur ces crimes et que pareille situation ne se reproduise plus.