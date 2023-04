Cambérène /Pikine : un charretier arrêté avec 18 boulettes de Haschich

Un présumé trafiquant de Haschich a été interpellé par la police de Pikine, dans la banlieue dakaroise. Le mis en cause, un charretier de profession du nom de Ndongo F. était en possession de 18 boulettes de Haschich, un dérivé du chanvre indien classé dans la catégorie des drogues dures.



Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, il fait partie d’une bande de dealers entretenait en toute discrétion un réseau de trafic de l’herbe illicite entre les quartiers Ouest Foire et Pikine.



Alertés des agissements du gang, les agents en service au commissariat de Pikine investissent les milieux interlopes et restent en l’affût. Dimanche dernier, vers 21 heures, ils captent un tuyau relatif à la livraison éventuelle de drogue dans la banlieue dakaroise ; une opération de livraison qui devra se faire entre 18 h et 21 heures, à la station EDk de Pikine et le rond-point de Cambérène de la nationale 1.



Vers les coups de 20 h, un homme identifié comme Ndongo F. surgit d’une ruelle et se plante au rond-point en question. Intercepté, il clamer son innocence. Mais au cours d’une fouille corporelle, les flics découvrent par devers lui 18 boulettes de Haschich vendues à 5000 F Cfa l’unité.



Arrêté, il a été déféré au parquet au parquet pour trafic de Haschich, détention et usage de chanvre indien.