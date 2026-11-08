Cambérène : une dispute autour d’un transfert Mobile Money dégénère en fusillade, le mis en cause arrêté

Une dispute liée à une transaction Mobile Money a failli virer au drame familial à Cambérène 2. Un homme a été blessé par balle au bras lors d’une altercation survenue le 6 novembre 2026. L’auteur présumé du tir a été interpellé par les éléments du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15).



Selon la police, tout serait parti d’un différend survenu dans l’après-midi dans une boutique située à Tilène, où le mis en cause souhaitait effectuer une transaction Mobile Money. Après des échanges houleux, il aurait suivi le frère de la victime jusqu’à son domicile familial à Cambérène.



Sur place, le suspect aurait porté un coup de poing au visage de son interlocuteur, déclenchant une violente altercation. Il aurait ensuite sorti une arme à feu chargée et visé son adversaire à bout portant.

En tentant d’éviter le tir, ce dernier a échappé à la balle. Mais son frère, qui s’était interposé pour les séparer, a été atteint au niveau du biceps droit.



Après les faits, le tireur présumé a pris la fuite à moto en direction de Keur Massar. Le blessé a été évacué à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins au centre de santé Mame Abdou Aziz Dabakh des Parcelles Assainies.



Alertée par un appel sur son numéro vert, la police a ouvert une enquête qui a permis de retrouver le suspect à Keur Massar APIX. Il a été interpellé après un déplacement des enquêteurs sur place.



La perquisition de sa chambre a également permis de retrouver l’arme à feu utilisée lors des faits. Le mis en cause aurait reconnu s’en être servi. Il a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre, selon la police.

