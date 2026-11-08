Université de Matam : faute de paiement de dix mois de loyer, des étudiants de Kédougou jetés à la rue

Les étudiants ressortissants de Kédougou de l'université de Matam (nord) sont sans toit faute de paiement . Dix (10) mois de mensualités restent à régulariser, plongeant ainsi ces étudiants dans une impasse. A cause de ces arriérés, les responsables du logement ont procédé à leur expulsion.



Face à cette urgence sociale, les étudiants concernés lancent un appel à l'aide aux autorités compétentes, aux bonnes volontés et à toutes les personnes de bonne volonté afin de trouver une solution rapide à leur situation.



Leur principale préoccupation est de retrouver un toit et de pouvoir poursuivre leur parcours universitaire dans la dignité et la sérénité.