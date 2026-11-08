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Université de Matam : faute de paiement de dix mois de loyer, des étudiants de Kédougou jetés à la rue



Université de Matam : faute de paiement de dix mois de loyer, des étudiants de Kédougou jetés à la rue
Les étudiants ressortissants de Kédougou de l'université de Matam (nord) sont sans toit faute de paiement . Dix (10) mois de mensualités restent à régulariser, plongeant ainsi ces étudiants dans une impasse. A cause de ces arriérés, les responsables du logement ont procédé à leur expulsion.

Face à cette urgence sociale, les  étudiants concernés lancent un appel à l'aide aux autorités compétentes, aux bonnes volontés et à toutes les personnes de bonne volonté afin de trouver une solution rapide à leur situation.

Leur principale préoccupation est de retrouver un toit et de pouvoir poursuivre leur parcours universitaire dans la dignité et la sérénité.
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Ismaila Mansaly (Correspondant)

Dimanche 8 Novembre 2026 - 11:50


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