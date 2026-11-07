JOJ Dakar 2026 : la jeunesse africaine et européenne plaide pour une coopération renforcée

En marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la Délégation de l'Union européenne au Sénégal et l'ambassade de Côte d'Ivoire ont coorganisé, ce samedi 7 novembre, une rencontre entre des jeunes Africains et Européens.



Des représentants diplomatiques, notamment des ambassades du Danemark, de Suède, d'Irlande, de la République tchèque et d'Italie, ont pris part aux échanges. Au cœur des discussions : le renforcement de la coopération entre les deux continents, la mobilité des jeunes et les défis communs auxquels ils sont confrontés.





Les participants ont notamment plaidé pour la continuité des échanges, la lutte contre le racisme et la désinformation, ainsi que la facilitation des procédures d'obtention de visas. La barrière linguistique et la nécessité de favoriser les rencontres entre des jeunes issus de milieux différents ont également été soulevées.





L'intelligence artificielle a occupé une place importante dans les débats. Les jeunes ont relevé les inégalités d'accès et d'utilisation de ces technologies entre l'Afrique et l'Europe, appelant à davantage d'investissements dans les infrastructures et à une meilleure connexion numérique entre les deux continents.



Les questions migratoires et le rapprochement des peuples ont aussi alimenté les échanges. Les participants ont notamment défendu une coopération fondée sur l'égalité et la complémentarité. « L'Europe doit considérer l'Afrique comme un partenaire d'égal à égal », ont-ils insisté.





Prenant la parole, Alioune Tine, fondateur d'Afrikajom Center, a appelé à donner une suite concrète aux recommandations formulées par la jeunesse. Il a insisté sur la nécessité de « transformer les vulnérabilités en forces ». De son côté, l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal a souligné l'importance de prendre les préoccupations des jeunes au sérieux. « Il faut se pencher sur la problématique de la jeunesse très sérieusement », a-t-elle déclaré, avant de s'engager à porter ces revendications lors d'une prochaine réunion des ambassadeurs.



L'ambassadeur de Côte d'Ivoire a, pour sa part, félicité le Sénégal pour l'organisation des JOJ. « Nous n'avons pas le monopole des solutions aux problèmes posés par la jeunesse », a-t-il reconnu, estimant toutefois que les relations entre l'Afrique et l'Europe « ne se réduisent pas qu'aux questions de visas, c'est dépassé ». Il a ainsi invité les jeunes à pérenniser cette initiative.





Intervenant au nom de la ministre de la Jeunesse et des Sports, empêchée, le secrétaire général du ministère a également encouragé la poursuite du dialogue entre les deux continents. Il a présenté Dakar 2026 comme un moment de fraternité et a évoqué l'initiative du président Bassirou Diomaye Faye, marquée par l'installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal le 29 septembre 2026.





Créée pour renforcer la participation des jeunes à la vie publique, cette instance est appelée à devenir un cadre privilégié de dialogue et de propositions auprès de l'État. Le représentant du ministère a ainsi invité les autres pays à s'inspirer de cette démarche.

