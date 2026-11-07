Sécurité alimentaire : l'État octroie 135 000 FCFA à 17 200 ménages dans plusieurs départements

Face à une crise alimentaire menaçant des milliers de foyers, l'État du Sénégal a initié un vaste programme de transferts monétaires à destination des populations les plus vulnérables.



Lors du lancement officiel de ce dispositif d'envergure à Bambey, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a rappelé la dimension humaine de cette action en déclarant : « Derrière chaque transfert monétaire, il y a une famille à soutenir, des enfants à protéger et une dignité humaine à préserver ».



Ce plan national prévoit ainsi une assistance financière de 135 000 francs CFA par foyer pour un total de 17 200 ménages inscrits au Registre national unique, touchant environ 154 800 personnes.



La ministre a précisé que cette aide se déploie à grande échelle à travers plusieurs départements du pays. À Bambey, ce sont précisément 9 218 ménages vulnérables qui bénéficient de cette assistance pour un montant global s'élevant à plus de 1,24 milliard de francs CFA.



L'enveloppe budgétaire profite également à d'autres localités à travers des paiements effectifs, notamment à Guinguinéo, Fatick, Salémata et Saraya, permettant ainsi d'appuyer concrètement des milliers de foyers dans leurs besoins de subsistance essentiels.



La ministre a insisté sur l'impératif de rigueur et d'équité dans l'acheminement de ces fonds. Un accent particulier a été mis sur la transparence dans l'exécution de ce programme, avec la ferme consigne de « veiller au respect des critères de ciblage pour que les deux profitent au mieux » et que l'aide publique parvienne effectivement aux véritables ayants droit.