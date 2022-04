Cambriolage Wafa Cash à Nord Foire: les deux militaires condamnés à 10 ans de réclusion criminelle

La sentence est tombée sur les deux militaires Abdoulaye Dia et Lamine Sagna, qui s’étaient attaqués au point Wafa Cash à Nord Foire, un quartier de Dakar. Ils ont été condamnés mercredi, à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. En sus de cette peine, ils devront payer solidairement à Wafa Cash, la somme de 966.000 F Cfa à titre de dommages et intérêts. Somme que les mis en cause avaient emportés.



Lors du procès, les faits de viol aggravés qui leur étaient reprochés ont été disqualifiés en vol commis en réunion avec violence et port d’arme. Aussi, le crime d’association de malfaiteurs a été retenu contre eux.



Pour rappel, ces accusés avaient cambriolé ce point de transfert d’argent sis à Nord-Foire après avoir bâillonné, puis tenu en respect la gérante avec une arme à feu avant d’emporter sa recette. Ils ont été interpellés suite à une course poursuite et placés sous mandat de dépôt.



Appelé à la barre, le commando des forces spéciales Abdoulaye Dia a révélé que son épouse venait fraîchement d’accoucher et il n’avait pas de quoi assurer le baptême, raison pour laquelle il a cambriolé la dame.



Il s’y ajoute, selon toujours ses déclarations, que sa mère, qui était sous le coup d’une plainte, risquait une peine de prison à cause d’une dette qu’elle avait contractée.



Pour sa part, Lamine Sagna a révélé qu’il était étranger aux faits qui lui sont reprochés. Parce que, disait-il, il était allé accompagner son frère d’arme Abdoulaye Dia dans cette structure pour qu’il fasse un transfert d’argent.