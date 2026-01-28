Hôpital général de Grand Yoff : la levée de corps de l’actrice Halima Gadji prévue ce mercredi à 15 heures

La levée de corps de l’actrice Halima Gadji, aura lieu ce mercredi 28 janvier à 15 heures (GMT), à l’hôpital général de Grand Yoff (Dakar), selon une communication sur la page officielle Facebook de la défunte. L’enterrement aura donc lieu aux environs de 17heures, selon nos informations.



Initialement, la levée de corps était prévue à 10 heures, avant que la sœur aînée de l’actrice, Rokya Gadji, n’évoque un report «en raison de procédures administratives», tout en assurant que «l’heure exacte sera communiquée au cours de la journée». Pour rappel, Halima Gadji est décédée le 26 janvier des suites d’un malaise.