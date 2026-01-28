Classement 2026 Global Firepower sur les puissances militaires : le Sénégal sort 29ème en Afrique et 129eme au niveau mondial

Selon l'indice Global Firepower sur la puissance militaire des pays, le Sénégal est à la 4ᵉ place au sein de l'UEMOA. Au niveau continental, il occupe le 29ᵉ rang africain, tout en se positionnant à la 126ᵉ place mondiale.



Dans la hiérarchie africaine, l'Égypte occupe traditionnellement la première place grâce à son impressionnante force aérienne et blindée. Elle est suivie de près par l'Algérie, qui dispose d'une puissance de feu terrestre majeure, et l'Afrique du Sud, qui se distingue par son avance technologique et son industrie de défense locale. Le Nigeria, le Maroc et l'Éthiopie complètent ce peloton de tête, chacun avec des atouts spécifiques allant de la masse humaine à la modernisation rapide de leurs flottes.



Au niveau Mondial, les Etats Unis viennent en tête.

États-Unis : Score 0,0741 (le score parfait étant 0,0000) suivi de la Russie : Score 0,0791 et la Chine : Score 0,0919.



Le classement Global Firepower représente l'analyse de la puissance militaire conventionnelle sur le continent africain. Contrairement aux simples inventaires de matériel, cette évaluation repose sur une formule complexe appelée PwrIndx (Indice de puissance), qui traite plus de 60 facteurs clés.



L'objectif du GFP est d'offrir une vision objective de la force de frappe d'une nation. Il prend en compte, l'équilibre technologique, cette formule permet aux nations plus petites, mais dotées de technologies de pointe, de rivaliser avec des pays plus vastes dont l'équipement est moins développé.



Les variables stratégiques, des bonus et des malus sont intégrés pour tenir compte de la logistique, des ressources naturelles, de la santé financière et de la situation géographique. La puissance conventionnelle, le score se concentre uniquement sur les capacités de guerre classique (hors nucléaire). Plus l'indice se rapproche de zéro, plus la nation est jugée puissante.

