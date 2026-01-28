Frais universitaires "injustes" : les étudiants mauritaniens au Sénégal manifestent leur mécontentement

Les étudiants mauritaniens au Sénégal ont manifesté aujourd’hui, mercredi, devant l’ambassade mauritanienne, à Dakar. Ils tiennent le gouvernement mauritanien responsable des «frais universitaires injustes qui menacent désormais leur parcours universitaire», selon un communiqué parcouru par saharamedia.net.



Ces étudiants ont affirmé que les universités sénégalaises où ils étudient leur demandent de payer des frais qu’ils jugent «injustes et prohibitifs». Le gouvernement mauritanien avait «promis de résoudre ce problème en envoyant leurs noms aux autorités sénégalaises compétentes afin qu’ils soient exemptés des frais universitaires », selon le communiqué. Les manifestants ont réaffirmé «leur refus d’accepter une situation demeurée inchangée malgré les promesses ». Ils ont exprimé leur mécontentement face à la menace des universités sénégalaises de les priver du droit de passer leurs examens s’ils ne s'acquittent pas des frais universitaires.



Pour un dénouement de la situation, les manifestants ont néanmoins demandé l’intervention "urgente" du gouvernement mauritanien et souhaitent que les universités sénégalaises soient contraintes de «les exempter de ces frais injustes ».