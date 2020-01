Cambriolage au marché de Diourbel : 4 boutiques dévalisées, 4 millions emportés

La série des cambriolages se poursuit dans l'Est de Dakar. Le marché Ndioumbé Diop de Diourbel, ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres de Dakar, a reçu la visite des cambrioleurs dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier 2020. Quatre (4) boutiques ont été dévalisées. Les malfrats, non encore identifiés, ont emporté beaucoup de marchandises et d’argent.



Pour accéder au marché, les bandits sont passés par les toitures de certaines boutiques, renseigne Sud Fm. Une enquête est ouverte par la police de Diourbel pour mettre la main sur les cambrioleurs.



À signer que les malfaiteurs sont en train d'imposer leur loi dans cette zone depuis presque une semaine. Une boutique et une maison ont été cambriolées à Mbacké. Les voyous ont emporté au total près de 4 millions de F Cfa. Pour l'heure, aucune arrestation n'a été enregistrée.