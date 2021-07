Cambriolage du Tribunal de Grande instance de Diourbel : un Asp en service arrêté

L’enquête ouverte suite au cambriolage du Tribunal de Grande instance de Diourbel, la semaine dernière, fait ses premiers résultats. Un Agent de sécurité de proximité (ASP) en service au dit Tribunal, a été arrêté et placé en garde à vue.



Les bureaux du Président, du Procureur, de l’Assesseur du Procureur, du Greffier en chef et le Secrétariat ont été pris pour cibles dans la nuit de samedi à dimanche. Des tiroirs avaient été ouverts, des classeurs et documents éparpillés à même le sol.



Les indices laissés sur place avaient laissé croire que l’auteur de ses actes appartenait à la famille judiciaire. Soupçonné, l’ASP en service au sein du temple de Témis a finalement été arrêté et placé en garde à vue au commissariat urbain de la localité.

Il pourrait être déféré dans les heures qui viennent, rapporte la Rfm.