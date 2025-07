Kédougou : 20 tonnes de produits illicites incinérées, d’une valeur de 44 millions FCFA

La gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, a présidé ce jeudi une opération d’incinération de 20 tonnes de produits illicites dont la valeur est estimée à 44 millions de francs CFA. La destruction a eu lieu à Kénioto Peul, à proximité de la capitale régionale.



Les produits brûlés proviennent de saisies réalisées par les douanes, la Gendarmerie nationale et les services du commerce, de l’hygiène, de l’environnement et de la santé. Il s’agit, selon Mme Traoré, de « produits périmés, de chanvre indien, de médicaments, de drogue et de cigarettes importées de la Guinée ».



« Nous avons globalement 20 tonnes de produits illicites et impropres à la consommation », a déclaré la gouverneure, soulignant la gravité de leur introduction dans la région. Elle a salué « une collaboration très fructueuse entre les services techniques de l’État » et « l’engagement des services de la région ».



La cérémonie s’est tenue en présence du préfet de Kédougou, El Hadji Sémou Diouf, ainsi que de représentants des forces de défense et de sécurité. L’opération vise à dissuader les réseaux de contrebande et à sensibiliser les commerçants.



« Nous invitons les consommateurs et les commerçants à avoir la culture de la dénonciation, pour lutter contre le banditisme et la circulation des produits prohibés », a lancé Mariama Traoré, appelant à une vigilance collective au micro de Aps.