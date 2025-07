Préparation CHAN 2025 : le Sénégal s’incline devant l’Ouganda (2-1)

L’équipe nationale locale du Sénégal s’est inclinée 2-1 face à l’Ouganda ce jeudi, en Tanzanie, lors d’un match amical de préparation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025.



Les « Lions » locaux disputeront leur deuxième et dernier match de préparation ce dimanche contre la Tanzanie.

Le CHAN 2025, qui se déroulera du 2 au 30 août, est coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.



Tenants du titre, les « Lions » évolueront dans le groupe D en compagnie du Congo, du Soudan et du Nigeria.