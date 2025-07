Touba : un réseau de malfaiteurs impliqué dans des vols avec violence démantelé

La police du commissariat central de Ndamatou à Touba a réussi à démanteler un réseau de malfaiteurs dans la nuit du 22 juillet 2025. Les autorités ont officiellement annoncé cette opération sur la page Facebook de la Police nationale ce jeudi.



L'affaire a débuté lorsqu'un agent superviseur de l'opérateur YAS, résidant à Touba, a déposé plainte pour "agression et vol". Le 22 juin dernier, alors qu'il rentrait chez lui après sa journée de travail, deux individus circulant à moto (marque Jakarta) l'ont violemment agressé. Les malfaiteurs lui ont porté un coup de machette avant de lui voler sa sacoche contenant plusieurs objets de valeur.



Parmi les biens dérobés figuraient des cartes SIM de l'opérateur YAS, la carte d'identité nationale de la victime, sa carte bancaire UBA, ainsi que quatre téléphones portables de marques différentes. Les appareils volés comprenaient un iPhone 13 Pro Max, un Redmi Note, un iPhone 11 Pro et un Tecno. La victime a également perdu la somme de 150 000 FCFA qu'elle transportait ce jour-là.



L'enquête a connu un développement significatif le 20 juillet lorsque les forces de l'ordre ont localisé l'un des suspects au niveau du rond-point de Mbacké. Les policiers se sont immédiatement rendus sur place pour procéder à son interpellation. Une fois en garde à vue, le suspect a fait des aveux complets, reconnaissant sa participation aux faits et révélant l'existence d'un groupe organisé spécialisé dans les attaques violentes et les vols aggravés.



Sur la base de ces informations cruciales, les enquêteurs ont pu arrêter trois autres membres actifs de ce réseau criminel. Tous les individus interpellés font maintenant l'objet de poursuites judiciaires pour plusieurs chefs d'accusation graves. Les charges retenues contre eux incluent l'association de malfaiteurs, le vol en réunion commis de nuit avec violence et moyen de locomotion, la rébellion, les violences sur agent des forces de l'ordre, ainsi que des coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 21 jours pour la victime.



Les autorités policières ont indiqué que l'enquête se poursuivait activement afin d'élucider l'ensemble des activités criminelles attribuées à ce réseau et d'identifier d'éventuels complices.