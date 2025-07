Déminage en Casamance : Ousmane Sonko réceptionne des machines de dernière génération pour accélérer la dépollution

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi à Mbao, la cérémonie de réception de deux machines de déminage de dernière génération. Selon lui, l’acquisition de ces machines de déminage va apporter un coup d’accélérateur décisif dans le nettoyage de la contamination de la Casamance par les engins explosifs.



« Ces machines de dernière génération, les plus performantes actuellement, utilisées pour la dépollution des terres en conformité avec les normes de déminages humanitaires, vont assurément apporter un coup d’accélérateur décisif dans le nettoyage de la contamination de la Casamance par les engins explosifs », a-t-il déclaré.



Le Premier ministre s’exprimait à Mbao dans le département de Rufisque lors de la cérémonie de réception de ces deux machines, un don du gouvernement japonais.



Les deux machines ont été acquises par le Centre national d’action antimines du Sénégal (CNAMS) dans le cadre du Programme de développement économique et social (PDES). Ce programme est financé à travers un don de 460 millions de yens (environ 2 milliards de francs CFA) par le gouvernement Nippon.



La cérémonie a vu la présence de membres du gouvernement, de députés, d’élus territoriaux, de représentants de partenaires stratégiques, du corps diplomatique accrédité au Sénégal, et de l’administration territoriale locale.



« C’est le lieu de le signaler que le Gouvernement du Sénégal envisage d’acquérir par ses propres moyens budgétaires d’autres appareils du même type pour renforcer ses capacités dans le déminage pour l’accélérer », a-t-il fait savoir.



Il a rappelé que dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, la priorité du gouvernement porte sur le « retour des populations et dans les conditions qui leur permettent de vivre en sécurité mais surtout de travailler dans leurs localités et de mettre un terme définitif aux souffrances causées par les engins explosifs. Rétablir les conditions pour un retour des personnes déplacées dans toutes les zones contaminées ».