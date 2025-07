Afrobasket 2025 : Otis Hughley dévoile la liste des 12 « Lionnes » retenues

Le sélectionneur national Otis Hughley Junior a publié la liste des 12 joueuses qui représenteront le Sénégal à l’Afrobasket féminin, prévu du 26 juillet au 3 août 2025, en Côte d’Ivoire.



Parmi les sélectionnées, seules quatre ont pris part à la dernière édition disputée au Rwanda : Yacine Diop, Cierra Dillard, Fatou Pouye et Mathilde Diop.



Logées dans le groupe C aux côtés de la Guinée et de l’Ouganda, les « Lionnes » débuteront la compétition face à la Guinée, ce samedi 26 juillet à 11h30 GMT.