Cambriolage en série : l’artiste Soriba Kouyaté et son acolyte déférés au parquet après avoir dérobé plus de 500 millions F Cfa

La popularité de l’artiste El Hadj Soriba Kouyaté ne se limite pas que dans le milieu de la musique en raison d’être artiste-chanteur et va même au-delà jusqu’en milieu carcéral. Selon l’Observateur du jour, l’artiste est poursuivi pour une série de cambriolages perpétrés dans des milieux huppés de la capitale et son « dernier coup a été effectué dans les quartiers paisibles de Mermoz, et de Sicap Foire entre 2020 et 2024.



Selon les termes de l’enquête, poursuit le journal « il a commis en compagnie de son acolyte, Abdoulaye Sow, artiste chanteur lui-aussi une série de cambriolages» allant des bijoux en or, des ordinateurs portables à des sommes d’argent. Cueillis par les limiers de la Division des Investigations Criminelles, (Dic) ils ont été « déférés hier lundi au parquet de Dakar pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec effraction et usage de moyen de transport ».



Pour venir à bout de ces deux cambrioleurs, les policiers de la Dic ont exploité les complaintes des citoyens qui se sont plaints des « faits de vols portant respectivement sur 5,6 et 500 millions de francs CFA ». Les plaignants ont soutenu face aux enquêteurs que « leurs appartements ont été cambriolés courant 2020-2023 et 2024 et ont déposés des extraits de caméras de surveillance » lesquels ont permis aux policiers d’identifier les auteurs de ces vols qui ne sont autre que El Hadji Soriba Kouyaté et Abdoulaye Sow.



Ainsi, un avis de recherche a été lancé contre le musicien Soriba Kouyaté, qui a finalement été appréhendé vendredi passé ; Interrogé l’artiste nie les faits et les impute à son frère utérin. Sow, son acolyte quant à lui a reconnu avoir pris part à ce forfait, en compagnie de deux acolytes. A la question de savoir ce qu’ils ont fait des bijoux en or et ordinateur Mac Book Pro et Lenovo volés, Sow déclare les avoir vendus à Colobane sans révéler le nom du receleur.



Présenté au témoin, le petit frère d’une des victimes a reconnu Soriba Kouyaté, mieux il l’a présenté comme étant le voleur des bijoux de sa grand-mère à leur domicile à la Sicap-Foire.