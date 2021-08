Cameroun: 12 morts et de nombreux blessés dans des affrontements entre pêcheurs et éleveurs

La saison des pluies est propice aux incidents entre pêcheurs et éleveurs dans l'extrême nord du Cameroun, mais jamais ils n'avaient causé de telles pertes humaines, reconnaît le gouverneur Midjiyawa Bakari. « Les pêcheurs ont l'habitude de faire des trous, de monter des digues pour retenir l'eau et le poissons. Mais il se trouve que, dans ces eaux, les éleveurs viennent également faire boire leurs troupeaux. Parfois, les boeufs tombent et périssent dans les trous. »



Un renfort des forces de sécurité a contribué à un retour au calme et le gouverneur se rend vendredi et samedi sur place, accompagné d'une délégation de leaders religieux, d'élus locaux et de chefs traditionnels, pour tenter de trouver une solution durable. « Dans cette mission d'apaisement, on va se déployer pour faire comprendre aux uns et aux autres que désormais, s'il y a un problème, ils se réfèrent aux autorités afin de trouver une solution, plutôt que de se livrer bataille et que l'on arrive à des pertes humaines comme l'on vient de voir. »



Les affrontements ont fait 12 morts et 48 blessés, répartis entre les hôpitaux de Kousseri, côté camerounais, et de Ndjamena, de l'autre côté de la frontière tchadienne.